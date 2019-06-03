Başkan Başdeğirmen'den Yıldırım'ın İstanbul seçim çalışmalarına destek

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim çalışmalarına katılmak üzere İstanbul'a gitti. Hafta sonunu İstanbul'da geçiren Başkan Başdeğirmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın gerçekleştirdiği seçim çalışmalarına katıldı.

23 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım ile birlikte seçim çalışmalarına katıldı.

Ramazan Bayramı'nın hemen ardından yapılacak olan seçimle bir bayram daha kutlayacaklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İstanbul'da bulunan Ispartalılara da seslenerek, seçimlerde Binali Yıldırım'ın desteklenmesi çağrısında bulundu. Yıldırım'ın İstanbul aşığı, hizmet insanı olduğunu kaydeden Başdeğirmen, "Başta İstanbul'da yaşayan Ispartalı hemşehrilerim olmak üzere, tüm seçmenlerden Binali Yıldırım Bey'e destek vermelerini istiyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA