Başkan Başdeğirmen: "365 günümüz sizlerle beraber"

04.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:31

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm engelli derneklerinin yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada, engelli dernekleri yöneticileri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e, kısa sürede engellilere yönelik şehirde yapılan ve yapılmaya devam eden çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



Engelli dernekleri yöneticileri ile öğle yemeği ile başlayan ve makamda devam eden programda engelli dernekleri yönetici ve üyeleri dilek, istek ve önerilerini Başkan Başdeğirmen'e aktardılar. Şükrü Başdeğirmen'in sadece başkan olduktan sonra değil, öncesinde de hep yanlarında olduğunu belirten engelli dernekleri yönetici ve üyeleri, "Belediyemizi ve başkanımızı son 8 aydır her zaman yanımızda hissettik. Bir şey demeden, istemeden ihtiyaçlarımızı tespit ederek hep yanımızda oldular. Bugüne kadar görmediğimiz ilgi ve alakayı görüyoruz. Bu çalışmalarınızın devamını diliyorum. Isparta'mız için güzel şeyler olsun. Tüm dernekler olarak hep beraber el ele verelim. İnşallah Engelliler Yaşam Merkezi de tamamlandığında hep birlikte bu merkezde birlik olalım. Başkanım her zamanki gibi yanımızda oldunuz, destek verdiniz. Belediyemizde engelli arkadaşlarımıza iş vermenizden dolayı teşekkür ediyoruz" dediler.



Engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, "Sadece bir gün değil, her zaman içli dışlıyız. Her zaman beraberiz. Sizler bizlerin yanında, bizlerde sizlerin yanınızdayız. Göreve geldikten sonra sizlerle çok daha yakın olabilmek, ihtiyaçlarınızı daha iyi tespit edebilmek ve sizlere yardımcı olabilmek için Engelli Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Bu merkezimiz sizlerle alakalı her türlü konuda çalışma yapan bir yer" ifadesinde bulundu.



Engelli olmanın kolay olmadığını ve insanların empati yapmasının önemine işaret eden Başkan Başdeğirmen, "Görmeden yürüyebilmenin veya yürüyemeden tekerlekli bir sandalye ile hareket etmenin ne olduğunu anlamak için önce empati yapmamız lazım. Sizleri anlayabilmemiz için o empatinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sizlerin ne kadar zor şartlarda hayatınızı sürdürdüğünüzün bilinci içerisindeyiz" dedi.



Belediyenin engellilerle iç içe olan bir kurum olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, "Tekerlekli sandalyelerle kaldırımlarda olan engellilerimizin rahat hareket edebilmeleri için engelli yollarını, rampaları yeniliyoruz. Araç parkları ile ilgili de çalışmalarımız var. Yeni aldığımız kararla 1 Ocak'tan itibaren otoparklardan engellilerimizin ücretsiz olarak faydalanmalarını sağladık" şeklinde konuştu.



Her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğunu da unutmadıklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, "Bizlere ihtiyaçlarınızı çok rahat bir şekilde ulaştırın. Engelli Koordinasyon Merkezimiz sizlerin emrinde. Yeni bir engelli aracı siparişi verdik, mahalle aralarına daha rahat girebilecek. Evlerine giriş çıkışlarında zorlanan engellilerimiz bizlere haber versin. Evlerinin giriş çıkışlarını kendilerinin rahat bir şekilde giriş çıkış yapabilecekleri hale getiriyoruz. Isparta'da umuma açık camilerimizde dört adet tuvalet var. Bunları da engellilerimizin kullanabileceği hale getiriyoruz. Yer altı tuvaletlere de engelli asansörleri koyuyoruz. Cadde otoparklarında da engelli araç park yerleri sayısını fazlalaştırıyoruz" ifadesinde bulundu.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm derneklerden talepler toplandığını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "İhtiyaçları tespit ettik, bunları temin ettik. Cuma günü IYAŞ kongre salonunda saat 20.00'da sizlerle tekrar buluşarak sözünü verdiğimiz ihtiyaçları sizlere teslim edeceğiz. Bundan sonraki ihtiyaçlarınız noktasında da belediye olarak sizlerin yanınızdayız. Bize ulaşamayanların ulaşmalarını da sağlarsanız seviniriz. Down sendromlu çocuklarımızı topluma kazandırmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Down sendromlu çocuklarımız için bir kafe yapma düşüncesindeyiz. Önümüzdeki süreçte down sendromlu çocuklarımızın bizlere çay, kahve sattığı, sohbet edebilme imkanı sağlayan bir mekan çalışmasındayız. Sadece bir gün değil, 365 günümüz sizlerle beraber. Bunu bilmenizi istiyorum. Sizler bizim canlarımızsınız" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA