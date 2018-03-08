Başkan Baran, Halkı Dinliyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, halkı makamında ağırlayarak istek ve sıkıntılarını dinliyor.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, saha denetimleri ve projeler incelemeleri dışında makamında olduğu sürece vatandaşları kabul ederek onların talep ve önerilerini dinliyor. Bu konuda oldukça hassas davranan Başkan İsmail Baran, son olarak Atalar Mahallesi Muhtarı Fitnat Gündüz ve mahalle sakinlerini makamında kabul etti.

Atalar Mahallesi'nde hayata geçen ve yapımı devam eden projeler hakkında hem muhtar hem de mahalle sakinlerine bilgiler aktaran Başkan İsmail Baran, onların talep ve önerilerini de tek tek not aldı. Körfez'in vatandaşlarla birlikte güzelleşip, gelişeceğini belirten Başkan İsmail Baran, "Sizlerin talep ve önerileri bizler için önemli. Göreve geldiğimiz kapımızın herkese açık olduğu ifade ettik. Sizler bize güvendiniz, bu koltuğu bizlere emanet ettiniz. Bizler de sizlerin hayatını kolaylaştıracak, Körfez'i de daha güzel yarınlara hazırlayacak projelere imza atıyoruz. 4 yılda 400 milyon liralık yatırımı işte sizden aldığımız bu güçle hayata geçirdik" dedi. - KOCAELİ