Başkan Baran: "Çalmadık Kapı Bırakmayacağız"

AK Parti Körfez İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "162 bin nüfuslu Körfez'de sıkmadık el, çalmadık kapı kalmayacak" dedi.

AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi, açıldı. İlçe binasının hemen üst katında faaliyet gösterecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, İlçe Başkanı Şener Söğüt, SKM Başkanı Selami Tanış, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu ile çok sayıda partili katıldı.

Törende konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini gerçekleştireceğiz. Böyle önemli bir seçimde Seçim Koordinasyon Merkezimizin teşkilatımızın hemen üst katında yer alacak olması çalışmaları daha da hızlandıracaktır. Gece gündüz demeden 162 bin Körfezlinin elini sıkacağız, kapılarını çalacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. 162 bin nüfuslu Körfez'de sıkmadık el, çalmadık kapı kalmayacak" dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, "SKM Başkanımızın ifade ettiği gibi seçimlere 2 ay gibi kısa bir süre kaldı. Seçim çalışmalarımızı artık burada yürüteceğiz. SKM ekibimiz çok güzel bir merkez hazırladılar. SKM organizasyonunda görev alan herkesi tebrik ediyorum. Bizler de bu süreçte SKM'mizin emrinde olacağız. Kendileri deneyimli, tecrübeli bir ekip kurdular" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Körfez İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi, kurdelenin kesilmesi ile açıldı. - KOCAELİ