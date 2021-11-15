Başkan Baltacı Emniyet Kemeri Uygulamasına Katıldı
Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.
Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı emniyet kemeri kampanyası kapsamında sürücülere bilgi verildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen emniyet kemeri denetimine katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, trafik ekipleri ile birlikte araç sürücülerine emniyet kemeri takmanın önemini hatırlattı. Trafikte emniyet kemerinin yaralanmalı kazalarda riski %60 azalttığını belirterek broşür ve maske dağıttı.
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