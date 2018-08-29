Başkan Balta, "Yık Yap Olmasın Diye Kalıcı Çözümler Üretiyoruz"

Trabzon'nun Vakfıkebir İlçesine bağlı Büyükliman Mahallesi Muhtarı Osman Nuri Sevim ve mahallede ikamet eden kadınları makamında ağırlayan Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, ihalesi yapılan Ömer Nakkaş ve Hasan Cemil Güç Caddelerimizi kapsayan, toprak işleri, sanat yapıları, yağmur suyu çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmalarının 15 Eylül tarihi itibariyle başlayacağının müjdesini verdi.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, "Görev süremiz boyunca birikmiş olan sorunların çözümü için çok yoğun bir gayret gösteriyoruz. Yık yap olmasın diye kalıcı çözümler ve sağlam altyapıların üzerine hizmetlerimizi inşa edelim istiyoruz" dedi.

"Çözülemez denen sorunları çözdük"

Bugüne kadar halkımıza yapamayacağımız hiçbir hizmetin sözünü vermedik. Bugün geldiğimiz noktada imkansız artık yapılamaz gözü ile bakılan sorunlara çözüm bulduk diyen Başkan Balta, "Hepinizin bildiği gibi ilçe tarihinin en büyük yol hamlesini gerçekleştirdik. 280 kilometre beton ve asfalt yol yaptık, 100 bin metreküp sanat yapısı inşa ettik. Bu rakamlar gerçekten normal gelire sahip ilçe belediyelerinin yapabileceği yol ve sanat yapısı çalışmalarının 10 katı civarındadır. Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgemize birçok kişi artık faaliyete geçemez gözü ile bakıyordu. Gösterdiğimiz yoğun gayretler, çalışmalar ve girişimlerle bugün parsel dağıtımı noktasına geldik. Vakfıkebir Otelimiz yıllardır atıl durumda bırakılarak kaderine terk edilmişti. Bugün 15 trilyonluk dev bir yatırım ve Dünya markası ile hizmet vermeye başladı. Plaj ve sosyal alan projemizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Festivalimiz çeşitli nedenlerle 11 yıldır yapılamıyordu. Bu yıl yaptığımız festivalimiz rekor bir katılımla ve taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan bir organizasyonla gerçekleşti. Yine uzun süredir gündemde olan Vakfıkebir Ekmeğimizin coğrafi işaretini alarak, Dünya'nın ilk ve tek tescilli ekmeği olmasına sağladık" diye konuştu.

"15 Eylül'de çalışmalara başlanılacak"

Büyükliman Mahallesinin de sorunlarını bildiklerini ve kalıcı çözümler üretmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Balta, "Elbette altyapıyı yapmadan sadece birileri görsün diye mahallemize parke taşı döşer, asfalt dökebilirdik. Elektrik tellerinin yeraltına alınmasından sonra yağmur suyu çalışmalarını da tamamlayarak üstyapı çalışmalarımıza başlayacağımızı ifade ettik. Artık altyapı çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Hemen parke taşı döşeme çalışmalarımıza başlayarak kısa bir zaman üst yapıyı tamamlayacağız. Yine Ömer Nakkaş ve Hasan Cemil Güç Caddelerimizi kapsayan, toprak işleri, sanat yapıları, yağmur suyu çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmaları için çok önemli bir proje hazırlamıştık. Bu proje de geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyemiz tarafından ihale edilmişti 15 Eylül tarihi itibariyle çalışmalara başlanılacaktır" şeklinde konuştu. - TRABZON