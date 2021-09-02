Başkan Bakkalcıoğlu zabıta ekiplerini ziyaret etti
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Başkan Bakkalcıoğlu zabıta ekiplerini ziyaret etti

Başkan Bakkalcıoğlu zabıta ekiplerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 'Zabıta Haftası' dolayısıyla zabıta müdürlüğünü ziyaret etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 'Zabıta Haftası' dolayısıyla zabıta müdürlüğünü ziyaret etti.

Zabıta müdürlüğü çalışanlarının kuruluşlarının 195'nci yılını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu, büyük bir gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bakkalcıoğlu "Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan belediye zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği Belediyemizin gören gözü, işten kulağı olan Zabıta Teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren zabıta personeli ise Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür etti. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu zabıta ekiplerini ziyaret etti
Başkan Bakkalcıoğlu zabıta ekiplerini ziyaret etti
Başkan Bakkalcıoğlu zabıta ekiplerini ziyaret etti
Başkan Bakkalcıoğlu zabıta ekiplerini ziyaret etti
Başkan Bakkalcıoğlu zabıta ekiplerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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