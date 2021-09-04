Başkan Bakkalcıoğlu ve Milletvekili Tüzün, Bozüyüklülerin kurtuluş bayramını kutladı
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Başkan Bakkalcıoğlu ve Milletvekili Tüzün, Bozüyüklülerin kurtuluş bayramını kutladı

Başkan Bakkalcıoğlu ve Milletvekili Tüzün, Bozüyüklülerin kurtuluş bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşun 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Bilecik CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ilçe halkının kurtuluş bayramını kutladı.

Bilecik Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşun 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Bilecik CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ilçe halkının kurtuluş bayramını kutladı.

İlçe esnafını tek tek gezerek ziyaret eden Milletvekili Tüzün, Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler, hem esnafların, hem de vatandaşların 4 Eylül Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşun 99'uncu yıl dönümünü kutladılar. İkili esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek kendilerinden bir isteklerinin olup olmadığını sordular. Ayrıca ilçe merkezinde bulunan Cemalettin Köklü Parkı'nı da ziyaret eden Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlarla sohbet etti. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu ve Milletvekili Tüzün, Bozüyüklülerin kurtuluş bayramını kutladı
Başkan Bakkalcıoğlu ve Milletvekili Tüzün, Bozüyüklülerin kurtuluş bayramını kutladı
Başkan Bakkalcıoğlu ve Milletvekili Tüzün, Bozüyüklülerin kurtuluş bayramını kutladı
Başkan Bakkalcıoğlu ve Milletvekili Tüzün, Bozüyüklülerin kurtuluş bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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