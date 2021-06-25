Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte çarşı ziyaretinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sohbet etti, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. İsmet İnönü Caddesi ve Dr. İsmail Bakkalcıoğlu Caddesi esnafını ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu esnaflara hayırlı iş temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi. Ardından yoğun kısıtlama döneminin ardından yeniden hizmete açılan Cemalettin Köklü Parkı'nı ziyaret eden Başkanımız Bakkalcıoğlu burada dinlenen hemşehrileri ile de görüşerek sohbet etti. Sohbetlerinde belediye çalışmaları hakkında bilgi veren ve kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlara sağlıklı günler temennisinde bulundu. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile bir araya geldi
Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Muharrem İnce Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Tolga Yüce Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:27:04. #1.16#

title