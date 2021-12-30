Başkan Bakkalcıoğlu'ndan, Tuğgeneral Çolak'a ziyaret - Haberler
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Başkan Bakkalcıoğlu'ndan, Tuğgeneral Çolak'a ziyaret

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan, Tuğgeneral Çolak'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ı makamında ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ı makamında ziyaret etti.

Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu'na nazik ziyareti nedeni ile teşekkür eden Tuğgeneral Çolak ziyaretin anısına hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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