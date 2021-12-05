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Başkan Bakkalcıoğlu, mahalle çalışmaları hakkında bilgi verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Bakkalcıoğlu, mahalle çalışmaları hakkında bilgi verdi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mahalle çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mahalle çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1'inci birleşiminin ardından mahalle muhtarlarının istek ve sorunlarını dinledi. Başkan Bakkalcıoğlu muhtarlara gündem dışı açıklamalarda bulunarak 4 Eylül Mahallesi'ne yapılacak olan Metristepe Camii ve diğer mahallelerde yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu, mahalle çalışmaları hakkında bilgi verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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