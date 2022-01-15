Başkan Bakkalcıoğlu, Kılıç'a çalışmalar hakkında bilgi verdi - Haberler
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Başkan Bakkalcıoğlu, Kılıç'a çalışmalar hakkında bilgi verdi

Başkan Bakkalcıoğlu, Kılıç'a çalışmalar hakkında bilgi verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Avukat Sevda Erdan Kılıç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

İZMİR (İHA) - TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Avukat Sevda Erdan Kılıç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıç, Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Belediye çalışmaları ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette misafirine nazik ziyareti nedeni ile teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu Kılıç'a çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Kılıç'a ziyaretin anısına plaket takdiminde bulunarak, Nutuk ve Türk bayrağı hediye etti. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu, Kılıç'a çalışmalar hakkında bilgi verdi

Başkan Bakkalcıoğlu, Kılıç'a çalışmalar hakkında bilgi verdi

Başkan Bakkalcıoğlu, Kılıç'a çalışmalar hakkında bilgi verdi

Başkan Bakkalcıoğlu, Kılıç'a çalışmalar hakkında bilgi verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Avukat Sevda Erdan Kılıç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

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