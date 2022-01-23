Başkan Bakkalcıoğlu karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçe genelinde devam eden kar küreme, yol açma ve kaldırım temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu; Yenidoğan, Çarşı, 4 Eylül, Yediler, ve Tekke mahallelerinde devam eden kar küreme ve yol açma çalışmalarına katılarak bilgi aldı. Çalışma alanlarında vatandaşlarla da görüşen Başkan Bakkalcıoğlu, onların taleplerini dinledi. Vatandaşlar ayrıca çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür etti. Kar çalışmalarının ilçe genelinde devam ettiğini belirten Bakkalcıoğlu, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hemşehrilerimizin mağdur olmaması amacıyla gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. İlçeye kar düştüğü ilk andan itibaren vatandaşların olumsuz hava koşulları nedeniyle sıkıntı yaşamaması amacıyla çalışmalarını yoğun olarak sürdüren belediye ekipleri gece ve gündüz olmak üzere 24 saat kesintisiz olarak görev yapıyor. Çalışmalar ana arterler, hastane yolları, dolmuş ve servis güzergahları başta olmak üzere ilçe genelinde devam ediyor" dedi. - BİLECİK