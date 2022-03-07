Başkan Bakkalcıoğlu: "Kadınlarımız sevgiyle var oldukça dünya daha güzel" - Haberler

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Başkan Bakkalcıoğlu: "Kadınlarımız sevgiyle var oldukça dünya daha güzel"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Bakkalcıoğlu:

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Türk kadını, bugün demokrasisiyle övünen tüm ülkelerin kadınlarından bir adım daha öndedir" diye belirtti.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Türk kadını, bugün demokrasisiyle övünen tüm ülkelerin kadınlarından bir adım daha öndedir" diye belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Varlıklarıyla toplumumuzun her katmanına şekil veren kadınlarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma günü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olsun. Sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda kadınların yaşam ve özgürce karar verme hakkını savunduğu önemli bir gündür. Cumhuriyet, kadınlara değer katarken, kadınlar da Cumhuriyet'e sahip çıkarak, koruyarak ve devrimlerini savunarak ülkenin aydınlık geleceğine ışık olmuşlardır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın-erkek eşitliğini sağlamak, kadının siyasal ve toplumsal yaşamda daha çok var olması adına yaptığı devrimci çalışmalar, Türk kadınına hak ettiği haklarını teslim etmiştir. Türk kadını, Atatürk devrimleriyle birlikte pek çok ülke kadınından çok daha önce haklarını almıştır. Bu yüzden Türk kadını, bugün demokrasisiyle övünen tüm ülkelerin kadınlarından bir adım daha öndedir. Diğer taraftan ülkemizde ne yazık ki son yıllarda kadına şiddet olayları toplumsal bir sorun halini almıştır. Bizler şiddetin karşısında, kadınlarımızın her zaman yanındayız. Kadınlarımız sevgiyle var oldukça dünya daha güzel. Bu duygu ve düşüncelerle, kadınların öldürülmediği, şiddete maruz kalmadığı, ekonomik anlamda daha özgür olduğu, emeğinin hakkını sonuna kadar aldığı, tümüyle eşitlenmiş bir yaşam umudu ile emeğin ve direnişin bayramı olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" sözlerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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