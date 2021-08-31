Başkan Bakkalcıoğlu, Güneşspor Kulübü'nün etkinliklerine katıldı

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Güneşspor Kulübü tarafından düzenlenen Aşure Etkinliği ve Yardım Kampanyası Bisiklet Teslim Töreni'ne katıldı.

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Güneşspor Kulübü tarafından düzenlenen Aşure Etkinliği ve Yardım Kampanyası Bisiklet Teslim Töreni'ne katıldı.

Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök tarafından karşılanan Başkan Bakkalcıoğlu etkinlik alanını ziyaret ederek etkinlikte görev alan herkese kolaylıklar diledi. Ardından etkinlik hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Ümit Kök "2. el bisikletleri ailelerden topluyoruz. Bu 2. el bisikletleri tamir ettiriyoruz. Tamir ettirdikten sonra belirlediğimiz durumu olmayan ailelerimize dağıtımını yapıyoruz. Bu gün çocuklarımıza 42 adet bisiklet teslim ettik. Bu sene toplamda 135 adet bisikleti tamir ettirip teslim etmiş olduk. Bu 2. bisiklet teslim törenimiz. Bugün ayrıca 350 kişilik aşure etkinliği de yaptık" dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu bisikletini teslim alan miniklere "hayırlı olsun" diyerek kendileri ve aileleri ile bir süre görüşerek sohbet etti. Bu anlamlı etkinlik için kulüp Başkanı Ümit Kök ve Güneşspor Yardım Grubu'na teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu kendilerine kolaylıklar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca Başkan Kök'e aşure ikramı nedeni ile de teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı