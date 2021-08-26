Başkan Bakkalcıoğlu gençlerin turnuva heyecanına ortak oldu
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Başkan Bakkalcıoğlu gençlerin turnuva heyecanına ortak oldu

Başkan Bakkalcıoğlu gençlerin turnuva heyecanına ortak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi tarafından 4 Eylül Kurtuluş günü spor etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak düzenlenen Kurtuluş Kupası Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu müsabakalarına katılarak gençlerin turnuva heyecanına ortak oldu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi tarafından 4 Eylül Kurtuluş günü spor etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak düzenlenen Kurtuluş Kupası Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu müsabakalarına katılarak gençlerin turnuva heyecanına ortak oldu.

4 Eylül Basketbol Sahalarında gerçekleştirilen ve yoğun bir katılıma sahne olan turnuvayı ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki başkan yardımcıları ile birlikte sporcuları ve vatandaşları selamlayarak sporculara turnuvada başarılar diledi. Etkinlik alanını gezen ve tüm katılımcılarla görüşerek kısa sohbetler eden Başkan Bakkalcıoğlu müsabakaları da bir süre izledi. Gençler tarafından ilgi ve sevgi ile karşılanan Başkan Bakkalcıoğlu gençlerle birlikte basketbol oynadı. Büyük bir heyecanla devam eden turnuvada gençlere Belediye tarafından çay ikramı yapıldı. Turnuva 27 Ağustos 2021 Cuma günü akşamı finallerin oynanmasıyla sona erecek. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu gençlerin turnuva heyecanına ortak oldu
Başkan Bakkalcıoğlu gençlerin turnuva heyecanına ortak oldu
Başkan Bakkalcıoğlu gençlerin turnuva heyecanına ortak oldu
Başkan Bakkalcıoğlu gençlerin turnuva heyecanına ortak oldu
Başkan Bakkalcıoğlu gençlerin turnuva heyecanına ortak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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