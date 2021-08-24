Başkan Bakkalcıoğlu esnafla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Bakkalcıoğlu esnafla buluştu

Başkan Bakkalcıoğlu esnafla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, TCDD Kanalı kenarında yapılacak kaldırım çalışması öncesinde incelemelerde bulunarak, kanal civarında faaliyet gösteren esnaf ve hemşerileri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, TCDD Kanalı kenarında yapılacak kaldırım çalışması öncesinde incelemelerde bulunarak, kanal civarında faaliyet gösteren esnaf ve hemşerileri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu Albay İbrahim Çolak Caddesi üzerinde bulunan TCDD kanalı kenarındaki kaldırımlarda incelemelerde bulundu. Yer yer çökme yapan ve tadilat yapılacak olan bölgede incelemelerde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu görevli personele gerekli talimatları vererek kolaylıklar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu ardından Albay İbrahim Çolak Caddesi ve etrafındaki iş yerlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sohbet etti, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Esnaflara hayırlı iş temennisinde bulunan Başkanımız Bakkalcıoğlu belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek esnafların sorularını yanıtladı. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu esnafla buluştu
Başkan Bakkalcıoğlu esnafla buluştu
Başkan Bakkalcıoğlu esnafla buluştu
Başkan Bakkalcıoğlu esnafla buluştu
Başkan Bakkalcıoğlu esnafla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Bakkalcıoğlu esnafla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 11:24:01. #1.16#

title