Başkan Bakkalcıoğlu, Çarşı Meydan Projesini yerinde inceledi
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Başkan Bakkalcıoğlu, Çarşı Meydan Projesini yerinde inceledi

Başkan Bakkalcıoğlu, Çarşı Meydan Projesini yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçe merkezinde yapımı hızla devam eden Çarşı Meydan Projesini yerinde inceleyerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçe merkezinde yapımı hızla devam eden Çarşı Meydan Projesini yerinde inceleyerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, İsmet İnönü Caddesi, Dr. İsmail Bakkalcıoğlu Caddesi, Hatip Lütfü, Şevket Usta ve İbrahim Hoca sokakları üzerinde, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sohbet etti, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Esnaflara 'hayırlı iş' temennisinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek esnafların sorularını yanıtladı. Cemalettin Köklü Parkı'nı da ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşlarla görüşerek sohbet etti. Ziyaretler kapsamında Çarşı Meydan Projesi'nde de incelemelerde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, şantiye alanını gezerek, projenin durumu hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu, Çarşı Meydan Projesini yerinde inceledi
Başkan Bakkalcıoğlu, Çarşı Meydan Projesini yerinde inceledi
Başkan Bakkalcıoğlu, Çarşı Meydan Projesini yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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