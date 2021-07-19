Başkan Bakkalcıoğlu canlı hayvan pazarını ziyaret etti
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Başkan Bakkalcıoğlu canlı hayvan pazarını ziyaret etti

Başkan Bakkalcıoğlu canlı hayvan pazarını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye yayvan pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye yayvan pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberindeki Başkan Yardımcıları ile birlikte pazarı gezen Başkan Bakkalcıoğlu, esnaflara hayırlı ve bol kazanç diledi. Yoğun ilgiyle karşılanan ve pazar esnafıyla sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, pazarın durumu ve fiyatlarla ilgili bilgi aldı. Kurban Bayramı nedeniyle esnaf ve vatandaşların da Kurban Bayramını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlara ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca esnaf ve vatandaşlara pandemi kurallarını hatırlatarak maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu canlı hayvan pazarını ziyaret etti
Başkan Bakkalcıoğlu canlı hayvan pazarını ziyaret etti
Başkan Bakkalcıoğlu canlı hayvan pazarını ziyaret etti
Başkan Bakkalcıoğlu canlı hayvan pazarını ziyaret etti
Başkan Bakkalcıoğlu canlı hayvan pazarını ziyaret etti
Başkan Bakkalcıoğlu canlı hayvan pazarını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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