Başkan Bakkalcıoğlu "Burası Halkın Makamıdır"

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, hayırlı olsun ziyaretine gelen konuklarının tebriklerini kabule devam ediyor.

Belediyede görevini devraldığı günden itibaren, başkanlık odasının kapılarını tamamıyla halka açan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, tebrik ziyaretleri için gelen vatandaşlar ve dernekler ile görüşmeye devam ediyor. Kendisini ziyaret ederek tebrik ve hayırlı olsun temennilerini ileten tüm vatandaşlara teşekkür eden Bakkalcıoğlu; "Artık burası başkanlık makamı değil, halkın makamıdır" diyerek belediyenin kapılarının bundan böyle vatandaşa sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nun ziyaretlerine bugün CHP Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan, CHP İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu ve üyeleri, İYİ Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı üyeleri, Kuzey Kafkasya Kültür Derneği, Cezaevi Müdürü Ruhi Aytuttu, Bozüyük Sebze ve Meyve Yetiştiricileri Birliği adına Orhan Karalar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası yetkilileri, Otosan Fabrikası çalışanları, otobüs terminali çalışanları, Tekke Mahalle Muhtarı İbrahim Barıt ve azaları, Miraç Mete Yüksel ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA