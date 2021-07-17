Başkan Bakkalcıoğlu belediye personelinin bayramını kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Bakkalcıoğlu belediye personelinin bayramını kutladı

Başkan Bakkalcıoğlu belediye personelinin bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Garajı bahçesinde yapılan bayramlaşma törenine, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yardımcıları ve belediye personeli katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, tüm personelin bayramını kutlayarak "Ben belediye başkanı olarak meclis üyelerimizle birlikte seçildikten sonra 6. dini bayramımızı kutluyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu bayramları daha iyi, daha güzel günlerde kutlamayı diliyorum. Hepinizin ailelerinizle birlikte daha çok vakit geçirebilin diye bugün bayramlaşmayı yapalım istedik. Benim nasıl bir idareci olduğumu bu süreç içerisinde tanımışsınızdır. Genel anlamda ben sizlerden çok memnunum. Sizlerden dileğim görevinizi güzel bir şekilde yapmanız. Bu Kurban bayramının size ve ailenize güzellikler getirmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için bizim yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum. Hepinize iyi bayramlar ve mutluluklar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu belediye personelinin bayramını kutladı
Başkan Bakkalcıoğlu belediye personelinin bayramını kutladı
Başkan Bakkalcıoğlu belediye personelinin bayramını kutladı
Başkan Bakkalcıoğlu belediye personelinin bayramını kutladı
Başkan Bakkalcıoğlu belediye personelinin bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emre Altuğ Düm Tek Tek Hande Erçel Kadir Doğulu
Spor Balotelli Şenol Güneş Şaban Yılmaz Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Bakkalcıoğlu belediye personelinin bayramını kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 12:45:20. #1.14#

title