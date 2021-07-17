Başkan Bakkalcıoğlu belediye personelinin bayramını kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Garajı bahçesinde yapılan bayramlaşma törenine, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yardımcıları ve belediye personeli katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, tüm personelin bayramını kutlayarak "Ben belediye başkanı olarak meclis üyelerimizle birlikte seçildikten sonra 6. dini bayramımızı kutluyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu bayramları daha iyi, daha güzel günlerde kutlamayı diliyorum. Hepinizin ailelerinizle birlikte daha çok vakit geçirebilin diye bugün bayramlaşmayı yapalım istedik. Benim nasıl bir idareci olduğumu bu süreç içerisinde tanımışsınızdır. Genel anlamda ben sizlerden çok memnunum. Sizlerden dileğim görevinizi güzel bir şekilde yapmanız. Bu Kurban bayramının size ve ailenize güzellikler getirmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için bizim yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum. Hepinize iyi bayramlar ve mutluluklar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı