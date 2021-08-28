Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı
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Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı

Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Kasımpaşa Orta Camii'nde yapılan aşure ikramına katıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Kasımpaşa Orta Camii'nde yapılan aşure ikramına katıldı.

Muharrem ayı nedeniyle Kasımpaşa Mahallesi sakinleri tarafından yapılan aşure ikramına Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Belediye Başkan Yardımcıları, camii cemaati ve mahalle sakinleri katıldı. Cuma namazı sonrasında yapılan aşure ikramında mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu onlarla görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu, yapılan aşure ikramı için mahalle sakinlerine teşekkür ederken, Aşure ayının hayırlı olması temennisinde bulundu. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı
Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı
Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı
Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Bakkalcıoğlu aşure ikramına katıldı - Haberler
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