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Başkan Bakkalcıoğlu adaylara başarılar diledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Bakkalcıoğlu adaylara başarılar diledi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu; Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığı seçimlerine katıldı.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu; Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığı seçimlerine katıldı.

Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'na gelen Belediye Başkanı adaylarla ve esnaflarla sohbet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti. Programda söz alan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu; "Öncelikle tüm esnaf arkadaşlarımı saygı ile selamlıyorum. Bozüyük Belediyesi olarak tüm dünya ile birlikte geride bıraktığımız pandemi sürecinde, işletmelerini kapatmak zorunda kalan ve oldukça zor zamanlar geçiren esnafımızın yanında yer aldık. Yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Bir kez daha seçimlerde yarışacak olan tüm aday kardeşlerime başarılar diliyorum. Sonuçta kazanan her zaman Bozüyük esnafımız olacak." diyerek sonuçların ilçe için hayırlı olması temennisinde bulundu. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu adaylara başarılar diledi

Başkan Bakkalcıoğlu adaylara başarılar diledi

Başkan Bakkalcıoğlu adaylara başarılar diledi

Başkan Bakkalcıoğlu adaylara başarılar diledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar, Bozüyük, Esnaf, Yerel, Haberler

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