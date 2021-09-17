Başkan Bakkalcıoğlu 4 Eylül Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi - Haberler
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Başkan Bakkalcıoğlu 4 Eylül Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Bakkalcıoğlu 4 Eylül Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflar ve hemşehrileri ile bir araya geldi.

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflar ve hemşehrileri ile bir araya geldi.

Beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, pandemi kurallarına dikkat ederek gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sohbet etti, talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Esnaflara hayırlı iş ve bereketli kazanç temennisinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu esnaflara ziyaretinin anısına belediye logolu duvar saati hediye etti. Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretlerin ardından yapım çalışmaları hızla devam eden Çarşı Meydan Projesi'ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu 4 Eylül Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu 4 Eylül Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu 4 Eylül Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu 4 Eylül Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu 4 Eylül Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu 4 Eylül Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkan Bakkalcıoğlu 4 Eylül Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi - Haberler
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