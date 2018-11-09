Başkan Bakıcı'nın 10 Kasım Mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Başkan Bakıcı mesajında, "Milletimiz onun önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen, dünya tarihinin en başarılı mücadelesi ile bağımsızlığını kazanmış ve Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır. Atatürk'ten devraldığımız bu değerli mirası geleceğe taşıyabilmek için yurdumuza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmalıyız. Ona ve aziz hatırasına saygının gereği olarak, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı tek yürek olmalıyız. Bizler ecdadımızdan miras aldığımız mukaddes değerlerimizi gelecek nesillerimize aktararak, güçlü ve büyük Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin unutulmaz lideri, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK