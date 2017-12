Başkan Bakıcı "İşçilerimiz Adına Mutluyuz"

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, kamudaki taşeron işçilerin, kadroya geçişini düzenleyen 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme hakkında bir mesaj yayınlayarak "İşçilerimiz adına mutluyuz" dedi.



Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti ve hükümet tarafından taşeron işçilere yönelik yapılan yasal düzenleme ile ilgili olarak 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taşeronların beklentilerini karşıladığını, bundan sonra taşeron işçilerin bir güven duygusu içerisinde, yarın öbür gün sözleşme bittiğinde ne olacak belirsizliği içerisinde olmadan işlerini sürdürebileceklerini' ifade ederek yapılan düzenlemenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Bu düzenleme ile taşeron firmalarda çalışanların kadroya kavuşacak olmalarından dolayı son derece memnun olduğunu, siyasete adım attığı ilk günden itibaren AK Parti kadrolarında yer almaktan her zaman onur duyduğunu ve bunu sık sık dile getirdiğini belirten Başkan Bakıcı konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; "Taşeron işçilerimize yönelik yapılan bu düzenlemeden dolayı; her zaman hak ve haklının yanında yer alan ve şu ana kadar verdiği bütün sözleri yerine getiren bir dünya lideri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Bakanlarımıza, AK Parti kadrolarına ve Hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ak Parti kadroları tarafından gerçekleştirilen bu düzenlemenin bütün taşeron işçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yaptıkları her işe kutsal alın terlerini akıtarak büyük emek veren işçilerimizle bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Güçlü Gelecek Güçlü Bozüyük için, Güçlü Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." - BİLECİK