Başkan Bakıcı'dan Personeline Piknik

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, türbin mesire yerinde düzenlenen piknik organizasyonunda belediye personeli ile bir araya geldi.



Huzur veren ortamı ile Bozüyük'ün gözde piknik alanlarından biri olan Türbin mesire yerinde organize edilen pikniğe Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye personeli ve aileleri katıldı. Bozüyük Belediyesi'nce düzenli olarak yapılarak geleneksel hale getirilen personel pikniğinde tüm personelle tek tek görüşen Başkan Bakıcı onlarla sohbet etti. Personeline bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Başkan Bakıcı çalışanlarına ve ailelerine iyi eğlenceler diledi. Piknik alanındaki çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Bakıcı'ya çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.



Personele başarılı çalışmaları için teşekkür ederek, bu tür organizasyonlarda sağlanan sıcak ve samimi ortamın kaynaşmaya vesile olduğunu, moral ve motivasyonu arttırdığını söyleyen Başkan Bakıcı, "Mesai gözetmeksizin hemşehrilerimize hizmet etmekte yoğun emek sarf eden belediye personelimiz ve aileleriyle personel pikniğimizde bir araya geldik. Güçlü Bozüyük'ü hep birlikte inşa edeceğiz. Rabbim hepinizden razı olsun" dedi.



Belediye personelinin doyasıya eğlenip stres attığı piknikte belediye personeli çalışma arkadaşları ve aileleri ile birlikte güzel ve unutulmaz bir gün geçirdi. - BİLECİK