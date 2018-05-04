Başkan Bakıcı, Başkan Vekili Nihat Can'ı Tebrik Etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Bilecik Belediye Başkanlığına seçilen Nihat Can'ı ziyaret ederek tebrik etti.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı Belediye Başkanlığı makamında ziyaret eden Başkan Bakıcı kendisine görevinde başarılar diledi. Belediye Başkanı Selim Yağcı Bilecik Belediye Başkanlığı'ndan istifa ederek AK Parti'nin Bilecik'te 24 Haziran genel seçimlerinde ilk Milletvekili aday adayı olmuştu. Ardından bu gün Bilecik Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında Belediye Meclis üyelerince yapılan seçim sonrasında Bilecik'in yeni Belediye Başkanı daha önce Belediye Başkan Yardımcılığı görevini başarı ile sürdüren Nihat Can oldu. - BİLECİK