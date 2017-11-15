Başkan Bahçeci, Köylü Pazarı Yapımı Çalışmalarını İnceledi

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kapalı Pazar yeri yanına yapılacak köylü pazar yeri alanında incelemelerde bulundu.



Yapılan çalışmalar hakkın da bilgi alan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir halkına en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını söyledi.



Kapalı pazar yeri yanında yapılacak köylü pazarının en kısa zamanda Kırşehir halkının hizmetine sunulacağını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, "Kapalı Pazaryerinin yan tarafında yapımına başladığımız Köylü Pazarı hızla devam ediyor, köylerden sebze meyve getirenler daha güzel bir ortamda ürünlerini satabilecekler.



Yeni yapacağımız kapalı pazar yerinde, hem pazarcı esnafımız hem de köylerinde bin bir emekle ürettikleri ürünleri pazara getiren köylü üreticilerimizin, pazardan her türlü alışverişlerini yapan vatandaşlarımız rahat bir şekilde alışverişlerini yapmaları için, ayrıca köylülerimizin büyük gelir kaynaklarından olan ve ülke üretiminde önemli bir yere sahip üretici vatandaşlarımız rahat bir şekilde, yapacağımız köylü pazar yerinde yetiştirdikleri ürünleri satacaklar"dedi.



Köylülerin şehir merkezine getirdikleri ürünleri daha sağlıklı ortamda satmaları için köylü pazarının yapımına başladıklarını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kırşehir'de Pazar ve Pazartesi günleri köylülerimiz, şehir merkezine gelerek köylerinde ürettikleri süt, peynir, yoğurt, yumurta ve yağ gibi ürünleri gelişi güzel, sağlıksız ortamlarda satışa sunuyorlardı.



Buna bir son vermek istedik. Kapalı Pazar yerinin yanına güzel bir pazar yeri yapıyoruz ve köylülerimizi kapalı pazar yerinin yanına taşıyacağız.



Bundan sonra köylülerimiz ürettikleri ürünleri, köylü pazar yerinde Kırşehirlilerle buluşturacak. Hem köylülerimiz için hem de vatandaşlarımız için güzel, nezih, sağlıklı bir ortamda satış yapma ve alışveriş yapma imkanı olacak" - KIRŞEHİR