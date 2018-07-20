Başkan Bahçeci'den Esnaf Ziyareti

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hayata geçirdikleri yeni projelerle Kırşehir'in değerine değer katmaya devam ettiklerini bildirdi.

Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Terme, Atatürk ve Melikgazi caddelerinde yapılan çevre düzenlemeleri ve yeşil alan çalışmalarını yerinde incelediğini, esnaf ziyaretleri de yaparak vatandaşların fikirlerini alarak ortak akıl ile hareket ettiklerini ifade etti.

Esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek onların taleplerini yerinde aldıklarını, yapılacak ve devam eden projeler hakkında esnaf ve vatandaşlardan görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Çarşıda esnafımızı ziyaret edip hasbihal ettik, hemşehrilerimizle de sohbet etme fırsatımız oldu. Yönetimdeki temel ilkemiz herkesin görüşüne yer vermek. Hizmet üreterek Kırşehir'i daha da büyütmek. Biz her daim halkımızın ve esnafımızın içindeyiz. Kırşehir'i huzurun ve konforun cazibe merkezi haline getirmek için ekip arkadaşlarımız ile bütün mesaimizi yepyeni projeler üretmek için harcıyoruz. Hiçbir Kırşehirli kardeşimizi birbirinden ayırmıyorum. Hepimiz büyük bir ailenin parçası gibiyiz. Ahilik kültürünün günümüzdeki temsilcisi olan esnaflarla sıkı bir diyalog içerisinde çalışmalar yapıyoruz. Periyodik olarak esnaflarla görüşerek, onların yaşanılan sorunlar ve ortak çözüm önerileri konusunda da görüş alışverişlerini sürdüreceğiz."