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Başkan Bahar: " Okullan 2 Kasım tarihinde açılsın turizm sezonu 2 ay uzatılsın"

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, bu hafta sonu YKS sınavına girecek gençlere başarı, ailelerine de huzurlu bir tatil dileğinde bulunup Antalya'ya davet etti.

Başkan Bahar: 'Okullan 2 Kasım tarihinde açılsın turizm sezonu 2 ay uzatılsın
25.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:03

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, bu hafta sonu YKS sınavına girecek gençlere başarı, ailelerine de huzurlu bir tatil dileğinde bulunup Antalya'ya davet etti. Okula dönüşün 2 Kasım'a ertelenmesi talebinde bulunan Bahar, turizm sezonunun 2 ay uzatılmasının ekonomik kayıpların telafisinde önemli bir avantaj sağlayacağını söyledi.

Bu hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek gençlere başarı dileğinde bulunan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sınavların sona ermesi ile birlikte tatil sezonunun açılacağını hatırlatıp başta öğrenciler ve aileleri olmak üzere herkesi Antalya'ya davet etti. Ülke olarak covid-19 pandemisi nedeniyle bir hayli zor ve stresli günler geçirdiğimizi hatırlatan Başkan Bahar, en başta öğrenciler olmak üzere herkesin iyi bir tatili hak ettiğini, güvenli ve huzurlu bir tatilin tek adresinin ise Antalya olduğunu söyledi. Pandeminin turizm sektöründe büyük ekonomik kayıplara neden olacağına dikkat çeken Bahar, kayıpların telafisi için 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin 2 Kasım'da başlatılarak turizm sezonunun 2 ay daha uzatılması talebinde bulundu.

Tanıtım ve lobi çalışması

Antalya'nın pandemi ile mücadelede elde ettiği başarının kent dinamikleri tarafından yurt içinde ve başta Almanya olmak üzere yurt dışında güçlü bir tanıtım ve lobi çalışmasına dönüştürülerek turizm sektörüne katkı sağlanması gerektiğini beliren Başkan Bahar, "Neden Antalya'yı seyahat edilebilir şehir statüsüne sokmak için uğraşmıyoruz. Evrensel dünya şehri Antalya imajına bu günler için çalışmadık mı? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un 51 ülkenin büyükelçisini Antalya'da ağırlamak suretiyle sürdürdüğü diplomatik girişimlere Antalyalılar olarak tüm gücümüz ile destek verelim" dedi.

Avantajımızı değerlendirelim

Elimizde Antalya gibi güçlü bir marka ve turistik şehirler bazında en az vaka sayısı gibi önemli bir pazarlama stratejisi olduğunu hatırlatan Bahar, "Antalya sevdalıları olarak yıllarca bu markanın tanınırlığını artırmak, Antalya'yı evrensel bir dünya şehri haline getirmek için çalışmadık mı? Rakamlar bunu başardığımızı gösteriyor. Antalya'nın alınan önlemler sayesinde vaka yoğunluğunun en az yaşandığı şehirlerden biri olduğu resmi rakamlarla kanıtlıdır. Milyon kişi başına düşen vaka sayısında 81 il içinde en son sıradayız, Mart ayından bugüne kadar şehrimizdeki toplam pozitif vaka sayısı 472'dir. Böylesi bir başarı ne İtalya, ne Yunanistan, ne de İspanya'nın turistik şehirlerinde görülmemiştir. Aksine bu ülkeler pandemiden en fazla etkilenen ülkeler arasındadır. Her sene eşit şartlarda yarıştığımız rakiplerimiz ile bu sene ilk kez farklı kulvarlardayız ve ne mutlu bize ki biz avantajlı olan konumundayız. İstatistiklere yansıyan bu avantajı hem yurt içine hem de başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine yaymak, Antalya'mızın ve tesislerimizin güvenilirliğini anlatmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Sezon uzatılsın

Seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu yıl yabancı turist sayısında büyük bir düşüş yaşanacağını söyleyen Bahar, iç turizmi hareketlendirmek için bir öneride bulundu. Okulların 2 Kasım'da açılmasının turizm sezonunun 2 ay uzamasına neden olacağını aktaran Bahar, "Başta tarım ve sanayi sektörleri olmak üzere 50'den fazla sektör, turizm sektörüne tedarik sağlıyor. Korona sürecinde turizmin durması nedeniyle işletmelerimiz de büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Hem turizmcilerimiz hem turizm tedarikçisi tüm sektörler adına okulların 2 Kasım Pazartesi günü açılmasını talep ediyoruz. Böylelikle hem ekonomimiz hem sosyal hayat hem de bulaşma riskinin önlenmesi ve daha kaliteli bir eğitim açısından müfredatın 2 Kasım'a göre hazırlanıp uygulanmasının daha verimli sonuçlar sağlayacağını düşünüyoruz. Tatil kredi destek paketinden yararlanılması için bu sürenin Temmuz ve Ağustos olmak üzere 2 ay değil, Eylül ve Ekim ayları dahil edilerek 4 aya uzatılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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