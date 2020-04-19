Başkan Bahar: "Ekspertiz ve bilirkişi raporları inove edilmeli"
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Ali Bahar, Antalya, OSB, Güncel

Başkan Bahar: "Ekspertiz ve bilirkişi raporları inove edilmeli"

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, ekspertiz ve bilirkişilerin teminatları yok pahasına değerlemesinin sanayicinin finansmana erişimini engellediğini söyledi.

19.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:23
Başkan Bahar:

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, ekspertiz ve bilirkişilerin teminatları yok pahasına değerlemesinin sanayicinin finansmana erişimini engellediğini söyledi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, defalarca dile getirip önlem alınması için çağrıda bulunduğu ekspertiz ve bilirkişi terörünün, finansmana ihtiyaç duyulan şu günlerde iş dünyasına darbe vurmaya devam ettiğini söyledi. Özel bankaların Kredi Garanti Fonu Destekli İşletme Kredilerinde sürece dahil olmayıp sorumluluk almaması nedeniyle iş dünyasının, özellikle de sanayicilerin ve küçük esnafın finansmana ulaşmada güçlük yaşandığını hatırlatan Başkan Bahar, kredi kullanabilecek durumda olan firmaların da yeterli kaynağa ulaşmasının ekspertiz raporları tarafından engellendiğini söyledi.

"Teminatlar yok pahasına değerleniyor"

İşletmelerin pandemi sürecinden sağ salim çıkabilmesi için ihtiyaç duydukları finansmana bir an önce ulaşması gerektiğini belirten Başkan Bahar, "Mevcut sistem, sanayicinin tüm teminatlarını maalesef değersizleştirip kredibilitesini düşürüyor. 100 TL değerindeki teminatımız eksper tarafından 50 TL'ye düşürülüyor. Finansman için ipotek kredibilitemiz var fakat yanlış raporlama bizim bunu kullanmamamızı engelliyor. Alın teri teminatlarımız tarafı dahi olmadığımız raporların insafına bırakılmış durumda. Yok pahasına değerlenen teminatlar gerekli kaynağı sağlamadığı için firmalar ellerindeki değeri somutlaştıramıyor" dedi.

"Rasyonel bir yaklaşım değil"

Bu durumun istihdamı da derinden etkileyeceğine dikkat çeken Bahar, "Pandemi süreci gibi olağanüstü durumların yaşandığı bir dönemi en az kayıpla atlatmanın yollarından biri de üretimin devam etmesidir. Biz sanayiciler üretim durmasın diye elimizi değil gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız. Böylesi bir kriz ortamında teminatlarımızın piyasa koşullarının altında değerlenmesi rasyonel bir yaklaşım değildir. Çünkü bu konuda her ekspertiz yaptıran sanayici emeğinin, malının ve mülkünün çarçur edildiğini görmektedir. Hangi sanayiciye sorarsanız sorun bu durumdan şikayetçidir. Biz burada çok değerli bilirkişi ve eksperlerimizi, mühendislerimizi suçlamıyoruz. Raporların artık inove olması gerektiğini, çağa ve duruma uygun hale getirecek kanun ve yasaların çıkmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kulandı.

"Finansman derinleşecektir"

Sanayicinin bu sorunu dile getirmekten dilinde tüy bittiğini ve bu konunun pandemi sürecinde çözülmesi gerektiğini aktaran Bahar, "Devletimiz üretim sürsün, firmalarımız kapanmasın, istihdam da kayıplar oluşmasın diye onca tedbir alıp destek paketleri açıklarken, değişmesi gereken bu raporlara sistemi, verilen mücadeleye gölge düşürmektedir. Gerekli düzenlemeler acilen hayata geçirilmelidir. Bu düzenleme, finansman denizimizi sığlıktan kurtaracak daha da derin hale getirecektir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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