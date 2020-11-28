Başkan Bahadır: Hedefimiz gönüllerde sürdürülebilir olmak
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Başkan Bahadır: Hedefimiz gönüllerde sürdürülebilir olmak

28.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:55
Başkan Bahadır: Hedefimiz gönüllerde sürdürülebilir olmak

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır 1. Uluslararası Organizasyon Yönetimi Kongresi'ne katıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır 1. Uluslararası Organizasyon Yönetimi Kongresi'ne katıldı. Nişantaşı, İstanbul Kent, Haliç ve İstanbul Arel Üniversiteleri tarafından gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Ali Akdemir başkanlığında birçok ülkeden yönetim bilimleri alanında akademisyenlerin katıldığı 1. Uluslararası Organizasyon Yönetimi Kongresi, koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans olarak gerçekleşti. Kongrenin, ilçe belediyelerinin yönetimi ve büyükşehir belediyeleri ile ilişkiler konulu panelinin moderatörlüğünü Prof. Dr. Harun Demirkaya üstlendi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, kongrede yaptığı konuşmada sürdürülebilir kalkınma hedeflerine varılması için belediye hizmetlerine; kadınların, gençlerin, engellilerin, çocukların ve yaşlıların aktif katılımının sağlanmasının önemini vurguladı. 

"GÖNÜLLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAK"

Belediye olarak hizmet sunumundaki temel prensiplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönül belediyeciliği yaklaşımı ile şekillendiğini belirten Hakan Bahadır, hedeflerinin gönüllerde sürdürülebilir olmak olduğunu ifade etti. Gönüllerde sürdürülebilir olmanın bilimsel ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve yönetsel değişimleri takip etmeye de bağlı olduğunu belirten Bahadır, bu nedenle özellikle yerel yönetimlerin idaresine ilişkin bilimsel faaliyetlere imkanlar ölçüsünde katıldığına değindi. 

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"VATANDAŞLARIN YÖNETİME AKTİF KATILIMI"

Bahçelievler Belediyesi olarak bir taraftan mevcut hizmetleri daha etkin ve yaygın sunmak için çalıştıklarını, diğer taraftan ise yeni kamu hizmetlerini tespit ederek bunları sunmaya çaba sarf ettiklerini belirten Bahadır, vatandaşın güven ve memnuniyetini elde etmek için belediyenin karar alma süreçlerinden bu kararların uygulanmasına ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesine kadar tüm süreçlerinde vatandaşların aktif katılımını sağlayacak araçları kullandıklarını ifade etti. 

"EN KISA ZAMANDA EN AZ MALİYETLE HİZMET ÜRETMEK"

Bahçelievler'de yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini daha da artırabilmek için tüm paydaşların istek, ihtiyaç ve beklentilerini imkanlar ölçüsünde karşılamak ve bunların ötesine geçmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Bahadır, yerel hizmeti en kısa zamanda ve en az maliyetle sunduklarını belirtti.


Başkan Bahadır: Hedefimiz gönüllerde sürdürülebilir olmak
Başkan Bahadır: Hedefimiz gönüllerde sürdürülebilir olmak
Başkan Bahadır: Hedefimiz gönüllerde sürdürülebilir olmak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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