Başkan Bağlamış, "Desteklerin pandemi bitene kadar uzatılması büyüme sürecine katkı sağlayacaktır"

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesinin memnuniyet verici olduğunu belirtirken, "Büyüme rakamlarındaki pozitif görünümün yılın geri kalanında da devamı için pandemiden etkilenen sektörlere desteğin sürmesi ve...

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesinin memnuniyet verici olduğunu belirtirken, "Büyüme rakamlarındaki pozitif görünümün yılın geri kalanında da devamı için pandemiden etkilenen sektörlere desteğin sürmesi ve tarım ve hayvancılıkta en önemli maliyet olan gübre mazot,yem gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesi en büyük beklentimizdir" dedi.

Başkan Bağlamış, Pandemi sürecinde tarımın ve gıdanın önemi bir kez daha ortaya çıktığını belirterek; " Çiftçiler, tarımda çalışanlar, gıda üreticileri, tıpkı sağlık çalışanları gibi 24 saat boyunca işlerinin başında oldular. Sokağa çıkma yasağı olsa bile tarlada, bağda, bahçede, ahırda üretime devam ediyor. Bu üretim sayesinde tarım sektörü yüzde 7 büyüdü. Ancak şu bir gerçek ki Pandemi süreci, aynı zamanda maliyetlerin artmasına da neden olmuştur. Tarımda önemli girdilerde yaşanan fiyat dalgalanmaları ve istikrarsızlık üreticinin zarar etmesine neden olmaktadır. Sürdürülebilir ve devamlı büyüme için girdi maliyetlerinde düzenleme ve fiyat istikrarı şart olmuştur. Bu büyümenin sürekliliğini sağlamak adına hükümetimizden beklentimiz girdi maliyetleri için üreticilere destek verilmesi ve

düzenleme yapılmasıdır. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak, tarım sektörü yüzde 7,5 ve hizmetler sektörü ise yüzde 5,9

oranında büyüme başarısı kaydetmiştir.

Bu vesileyle, öncelikle bu büyümeyi sağlayan çiftçimize, tüccarımıza, sanayicilerimize, üreticilerimize

ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. "Büyümenin devamı için desteklerin arttırılarak sürmesi şart"

Ülkemizde ve tüm Dünya'da Salgının yol açtığı ağır koşullar nedeniyle bir takım belirsizlikler halen varlığını sürdürse de Türk ekonomisi için 2021 yılının, 'toparlanma yılı' olacağını ümit ediyoruz. Ancak büyüme trendinin devamını sağlamak, hiç kuşkusuz tüm sektörlere yönelik alınacak yeni destek kararlarıyla mümkündür. Bunun yanı sıra Meclise gelen matrah ve stok affı düzenlemesi ile borç yapılandırmasına ilişkin düzenlemelerle, stopaj ve KDV indirimlerinin de pandemi son buluncaya kadar uzatılması, büyüme sürecine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Bağlamış, Kovid-19'un başladığı ilk günden itibaren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile devamlı istişare içinde olduklarını belirterek ;

"Bu dönemde tarım kredileri faizsiz ertelendi, üreticilerin ayakta kalmaları için destekleme ödemeleri erkene çekildi ve geleneksel şekilde hayvansal, bitkisel üretim yapan işletmelere faizsiz kredi temin edildi, lisanslı depoların 2020'de süresi dolan lisansları 1 yıl daha uzatıldı. Biz yerelden üyelerimizden aldığımız talepleri ve çözüm önerilerini gerek Birliğimiz gerek Kamu kurum ve kuruluşlarımızla paylaşarak hızla çözüm üretmeye çalışıyoruz." dedi. Özetleyecek olursak; tarımda sağlanan büyüme elbette çok önemlidir. Türkiye potansiyelini doğru kullandığında tarım ve gıda sektörü ekonominin lokomotifi olur. Ancak Sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme için Tarımsal alanda Girdi maliyetlerinin düzenlenmesi, Tarım ve hayvancılık sektörünün desteklenmesi ve desteklerinde artırılması ülkemiz için olmazsa olmaz bir gerçektir." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı