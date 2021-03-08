Başkan Babaoğlun'dan kadınlar günü jesti
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Başkan Babaoğlun'dan kadınlar günü jesti

08.03.2021 18:58 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:02
Başkan Babaoğlun'dan kadınlar günü jesti

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle pandemi kurallarına uygun şekilde kamu çalışanlarına on binlerce karanfil ve gül takdim ederek günlerini kutladı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle pandemi kurallarına uygun şekilde kamu çalışanlarına on binlerce karanfil ve gül takdim ederek günlerini kutladı.

Pandemi kurallarına uygun olarak ve temasın en aza indirilerek düzenlenen programlarda Başkan Babaoğlu'na, Hendek Belediye Meclis Üyesi Nigar Görüm ve MHP Hendek İlçe Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Gürbüz eşlik etti. Bu yılda geleneği bozmayan Başkan Babaoğlu, kadın cezaevi ve Hendek Devlet Hastanesinde kadınların gününü kutlarken, cezaevinde kalan mahkumlara ve diğer kurumların kadın çalışanlarına dağıtılmak üzere karanfil ve gül hediye etti.

Babaoğlu bu ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "Hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Kadına yönelik şiddetin her geçen arttığı böylesine önemli bir dönemde bugünü çok önemli ve değerli buluyoruz. Pandemi nedeniyle sizler aracılığıyla tüm kader mahkumlarının ve kamu çalışanlarının gününü kutluyorum" dedi. - SAKARYA

Başkan Babaoğlun'dan kadınlar günü jesti
Başkan Babaoğlun'dan kadınlar günü jesti
Başkan Babaoğlun'dan kadınlar günü jesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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