Başkan Babaoğlu taraftarlarla buluştu

06.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:53

Sakaryaspor'un 54. kuruluş yıldönümüne özel olarak yaptırılan forma kampanyasına destek veren Hendekli Tatangalarla, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu biraraya geldi.



Tatangalar Hendek Sorumlusu Selman Özkılınç öncülüğünde 54. yıl özel formasından satın alan Tatangalar, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ile bir araya geldi. Buluşmada Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaverdi Bahadır ve Fatih Öztürk, Hendek Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Yaşar Aygüneş, Sakaryaspor Yönetim Kurulu üyesi Sercan Erkan ve taraftarlar yer aldı. Başkan Babaoğlu Sakaryaspor'a her zaman tam destek verdiklerini ifade ederek, "54.yıl özel olarak yaptırılan formalardan şahsım ve belediye başkan yardımcılarım birer adet alarak destek verdik. Ayrıca iş adamlarına teslim edilmek üzere toplamda 54 forma sözü verdik. Hendek olarak destek yolunda öncülük etmiş oluyoruz. Şanlı Sakaryasporumuz için Hendek olarak desteğimiz her zaman sürecek" dedi.



Taraftarın önemine değinen Başkan Babaoğlu, "Tatangalar Sakaryasporumuza verdiği destekle tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Yağmurda çamurda, karda kışta Sakaryasporumuzun yanında olan, bu desteğiyle tüm kulüpleri kıskandıran taraftarlarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA