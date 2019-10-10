Başkan Babaoğlu söz verdiği formaları taraftarlara dağıttı

10.10.2019 10:28

Sakaryaspor'un, 'Size emanet bu kutsal formalar' kampanyasına 254 forma satın alarak destek veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, söz verdiği gibi formaları taraftarlara dağıttı.



Hendek Belediye meclis salonunda yapılan dağıtım töreninde ilk 70 kişiye formaları törenle teslim edildi. 254 formanın kendisi tarafından satın alındığını ve belediye bütçesiyle hiç bir alakası olmadığını ifade eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, törene katılan vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Babaoğlu, "Sakaryasporumuza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Her zaman ifade ediyorum; Sakaryaspor hepimizin sorumluluğudur. Taraftarın üzerine düşeni yaptığı gibi bize de amasız fakatsız üzerimize düşeni yapmak kalıyor" dedi.



Babaoğlu,"Sakaryaspor'a desteğimiz sadece forma satın almakla kalmadı. Elimizden gelen ne varsa yapmaya, Sakaryaspor ruhunu diri tutmaya canlı çalışıyoruz. Okulundan işinden maça giden taraftarlar sayesinde tribünler doluyor. Sakaryaspor bütün ilçeleri kapsayan bir değerimizdir. Eskiden olduğu gibi şanlı Sakarya'nın sahada büyükleri korkutan, titreten bir takım haline gelmesini arzu ediyoruz. Açık şeffaf ve adaletli bir şekilde çekiliş yaptık. Formalar hepinize helal olsun. Sakaryasporumuza helali hoş olsun" diye konuştu. Tören sonunda Babaoğlu isteyen taraftarların formalarını imzaladı, ardından fotoğraf çekimi yapıldı.



Hendek Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Başkanımız tarafından Sakaryaspor'a destek amacıyla satın alınan formaların dağıtımları devam edecek. Kazanan talihlerimizin tümü sosyal medya üzerinden açıklanacak tarihten itibaren belediyemize müracaat ederek formalarını alabilir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA