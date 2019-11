Başkan Babaoğlu: "Sakaryasporumuzun aldığı galibiyet hepimizi sevince boğdu"

03.11.2019 16:12

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sakaryaspor'un sahasında karşılaştığı ve 4-2'lik galibiyetle ayrıldığı maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Galibiyet nedeniyle taraftarı sevince boğan futbolcu ve teknik ekibi tebrik eden Babaoğlu, "Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda Sakaryasporumuz aldığı 4-2'lik galibiyetle hepimizi sevince boğdu. Şanlı Sakaryamıza şampiyonluk yakışır. Her zaman her yerde hep destek, tam destek. Sakaryasporumuza sonuna kadar güveniyoruz. Biz her zaman elimizden geldiği kadar desteklemeye devam edeceğiz. Sakaryasporumuzu, taraftarımızı, yeşil-siyahımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sakaryaspor'un yeri süper ligdir. Taraftarın coşkusu, şehrimizin adı buna layıktır. Bugün aldığı galibiyet nedeniyle taraftarı sevince boğan futbolcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ederim" dedi. - SAKARYA

