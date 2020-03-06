Başkan Babaoğlu kadın personelleri unutmadı

06.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:42

8 Mart Dünya Kadınları günü nedeniyle belediyede görev yapan kadın personellerle bir araya gelen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, personellerin kadınlar gününü kutladı.



Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Belediyesinde ve belediyenin iştiraki olan TÜRKAY A.Ş.'de görev yapan kadın personelleri Bayraktepe Tesislerinde misafir etti. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır ve Hendek Belediyesi Meclis Üyesi Nigar Görüm'de katıldı. Personellerle sohbet ederek çalışmaları değerlendiren Babaoğlu, kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayarak sözlerine başladı. Belediye'de görev yapan kadın personellerle birlikte, tüm kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıktan yana olduklarına söyleyen Babaoğlu, "Kadınlarımızın çalışma azmi ile geleceği inşa ediyoruz. Kadınlarımızın çalışma hayatında yer alması toplumsal gelişmenin anahtarıdır" dedi.



Kadınların hayatın her alanında büyük fedakarlıklar gösterdiğine dikkat çeken Babaoğlu, "Şanlı Tarihimizin Türk kadınlarının eşsiz fedakarlık ve cefakarlığı ile doludur. Doğumdan ölüme kadar ailenin ve toplumun temeli olan kadınlarımızın bizi biz güzide değerlerdir. Tüm kadınlarımıza şiddetin olmadığı, kadın cinayetlerinin son bulduğu, eşit, adil, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. Başımızın tacı olan tüm kadınlarımızım 8 Mart Dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun" diye konuştu.



Konuşmasının ardından Başkan Babaoğlu, personellere karanfil vererek, kahve ve özel üretim el emeği kahve fincanı hediye etti. Kadın personeller Babaoğlu'nun bu jesti karşısında çok mutlu olurken, Başkan Babaoğlu'na teşekkür ettiler. - SAKARYA

Kaynak: İHA