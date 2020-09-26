Başkan Babaoğlu: "Hizmetlerimizle değişim ve dönüşüm hissediliyor"
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Başkan Babaoğlu: "Hizmetlerimizle değişim ve dönüşüm hissediliyor"

26.09.2020 17:14 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:19
Başkan Babaoğlu:

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Yenimahalle'de ekipler tarafından sürdürülen yol bakım, onarım, asfalt yama, yaya yolu çalışması, cep otopark, temizlik ve sosyal alanlarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Yenimahalle'de ekipler tarafından sürdürülen yol bakım, onarım, asfalt yama, yaya yolu çalışması, cep otopark, temizlik ve sosyal alanlarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, vatandaşlarla ve sokakta oyun oynayan çocuklarla da sohbet ederek onları dinledi. Vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Başkan Babaoğlu, gelen taleplere göre ekiplere talimatlar verdi. Vatandaşlar çalışmalar nedeniyle Başkan Babaoğlu'na teşekkür etti. Şehrin tümünde tüm ekiplerin değişim ve gelişim adına sorunlara köklü çözümler ürettiğini anlatan Başkan Babaoğlu, "Yenimahalle'de yaya yolu ve cep otopark çalışmaları tamamlanan 2106,2155 ve 2156 numaralı sokaklarda ekiplerimiz tarafından yol bakım ve asfalt yama çalışmaları yapıldı. Ayrıca bazı noktalarda yaşanan su baskınlarının önüne geçmek adına bazı bakım onarım çalışmaları da tamamlandı" dedi.

Diğer yandan yine Yenimahalle'de 2058-2059-2070 ve 2071 numaralı sokaklarda yaya yolu ve cep otopark çalışmalarının başladığını duyuran Başkan Babaoğlu, "Yenimahalle'de bahse konu 4 sokakta yaya yolu çalışması başladı. Kaldırım olmayan sokaklarımızda vatandaşlarımızı ulaşım güvenliği ile buluşturuyoruz. Sokaklarımız hizmetlerle gelişirken, yaya ulaşımına konfor geliyor. Kilitli parke ve bordür çalışmalarıyla sokaklarımız modern yüzüne kavuşuyor" diye konuştu.

Değişim ve dönüşüm

Yaya yolu çalışmalarıyla 4 sokakta toplam kaldırım uzunluğunun bin 500 metre olacağını anlatan Başkan Babaoğlu, "15 araçlık yeni cep otoparklarla da Yenimahalle yeni hizmetlerle tanışmaya devam edecek. Sokaklarımıza kazandırılan bu hizmetlerle şehir yaşamına kalite gelirken, tüm detaylar en ince ayrıntısına düşünülüyor. 91 mahallemizde çalışmalar sürüyor. Eşit ve adil bir şekilde hizmetler devam ederken, mahallelerde değişim ve dönüşüm hissediliyor" şeklinde konuştu.

Mahallelerin sorunları

Yenimahalle'nin alt yapı sorunuyla ilgili girişimlerin devam ettiğini ve kısa sürede çözüme ulaşmak amacında olduklarını anlatan Başkan Babaoğlu, "Hendek'imizin her mahallesi hizmete doyacak. Belirlenen plan ve program dahilinde vatandaşlarımızın mahallesi için her derdine çözüm bulunarak, sorunsuz bir Hendek'i inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu arada Yenimahalle'de yapılan çalışmalar kapsamında SGK binası arkasında bulunan çim sahanın da bakımı yapılırken, yeni fileler gençlerin istediği üzerine boyanan kale direklerine takıldı. - SAKARYA

Başkan Babaoğlu: 'Hizmetlerimizle değişim ve dönüşüm hissediliyor'
Başkan Babaoğlu: 'Hizmetlerimizle değişim ve dönüşüm hissediliyor'
Başkan Babaoğlu: 'Hizmetlerimizle değişim ve dönüşüm hissediliyor'
Başkan Babaoğlu: 'Hizmetlerimizle değişim ve dönüşüm hissediliyor'
Başkan Babaoğlu: 'Hizmetlerimizle değişim ve dönüşüm hissediliyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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