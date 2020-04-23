Başkan Babaoğlu, Hendek halkını evden 21.00'da İstiklal Marşı okumaya davet etti
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Turgut Babaoğlu, Hendek, Güncel, Haber

Başkan Babaoğlu, Hendek halkını evden 21.00'da İstiklal Marşı okumaya davet etti

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, korona virüs nedeniyle bu yıl evlerden kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Hendekli tüm vatandaşları evlerini Türk Bayrakları ile süslemeye ve saatler 21.

23.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:05
Başkan Babaoğlu, Hendek halkını evden 21.00'da İstiklal Marşı okumaya davet etti

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, korona virüs nedeniyle bu yıl evlerden kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Hendekli tüm vatandaşları evlerini Türk Bayrakları ile süslemeye ve saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise evlerinin cam ile balkonlarından İstiklal Marşını okumaya davet etti.

Salgın nedeniyle 100'üncü yıl coşkusunun bu yıl evlerde yaşanacağını dile getiren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Büyük Türk Milleti adına gurur dolu tarihi bir gündeyiz. Mili mücadelenin sevk ve idare merkezi olan Büyük Millet Meclisi, Türk Milletinin istikbalinin belirleyicisi olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin müjdecisi olan bu kutlu günün Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmesi büyük önem taşımaktadır. Dünyada eşi ve benzeri olmayan bu bayramı dolu dolu kutlamak isterdik. Salgın tehdidi nedeniyle 100'üncü yıl coşkumuzu bu yıl evlerimizde yaşayacağız" dedi.

Saat 21.00'da tüm Hendekli vatandaşları İstiklal Marşı okuma çağrısında bulunan Başkan Babaoğlu, "Tüm vatandaşlarımızı evlerini Türk Bayrakları ile süslemeye ve saatler 21.00'ı gösterdiğinde evlerinin camlarından ve balkonlarından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Günler öncesinden planlanan etkinlikler kapsamında belediyemiz hoparlöründen gün içinde yapılacak müzik yayınlarının yanı sıra, İstiklal Marşımızda hoparlörlerden yüksek sesle açılacaktır. Ayrıca gün içinde müzik yayını yapan araçlarımız sokaklarda gezerek miniklerimize bir nebzede olsa bayram coşkusunu unutturmamaya, o coşkuyu yaşatmaya çalışacak" diye konuştu.

Evlerde yapılan kutlamaları kaydederek taraflarına ileten kişilere ise kitaplar hediye edeceklerini de söyleyen Babaoğlu, "Evlerde yapılan kutlamalarda, coşku dolu o anları kaydedip 0555 888 54 03 numaralı whatsApp hattına ileten kardeşlerimize ise kitaplar hediye edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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