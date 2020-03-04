Başkan Babaoğlu çocukların istediği futbol sahasını yaptırdı

04.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:24

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Yayalar Mahallesi ziyaretinde kendisinden futbol sahası düzenlemesi, kale filesi ve top isteyen çocukların isteklerini yerine getirdi.



Geçilen günlerde Yayalar Mahallesine giderek vatandaşlarla bir dizi temaslarda bulunan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, temasları sırasında miniklerin özel ricasına kayıtsız kalmadı. Mahalle sahasında futbol oynayan çocuklar Başkan Babaoğlu'ndan sahanın düzenlenmesi, kale direklerinin bakımının yapılması ve kaleler için yeni file isteğinde bulunmuşlardı. Miniklerin bu istekleri karşısında Başkan Babaoğlu Plan ve Proje Müdürlüğüne talimat vererek miniklerin taleplerinin yerine getirilmesini istedi.



Zaman kaybetmeden çalışmaya başlayan ekipler önce zeminde iyileştirmeler yaptı, ardından kale direklerinin bakımlarını gerçekleştirdi. Daha sonra alınan yeni fileler yerlerine takılarak, miniklere bir de futbol topu hediye edildi. Çalışmaları sevinçle karşılayan minikler yenilenen futbol sahasının keyfini çıkardı. Mahalle sakinleri Başkan Babaoğlu'na teşekkür ederken, Babaoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Siz bizim geleceğimizsiniz. Yüzünüz gülsün, mutluluğunuz daim olsun. Siz yeter ki kardeşçe spor yapın, eğlenin. Sizin için üretmeye ve çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA