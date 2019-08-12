Başkan Babaoğlu bayramlaşma programlarına katıldı

12.08.2019 13:49

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, protokol bayramlaşmasının ardından programlar kapsamında bir dizi bayramlaşma programlarına katılarak vatandaşların bayramını kutladı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Müftülüğü Toplantı Salonu'nda yapılan bayramlaşma programının ardından ilçede vatandaşlarla bayramlaştı. Hendek Kaymakamı Orhan Burhan ve protokol mensuplarıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğünde ve İlçe Jandarma Komutanlığında bayramlaşma programına katılan Babaoğlu, daha sonra hastane ve huzur evini ziyaret etti. Burada polisler ve askerlerle bayramlaşan Babaoğlu, Kaymakam Burhan ile birlikte hastanede tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek bayramlarını kutladı.

Şehitler için dua

Melek Nişancı Huzur evine yapılan ziyarette yaşlıların bayramını kutlayan Babaoğlu, Hendek'te yaşanan bayram coşkusuna vurgu yaptı. Babaoğlu programlarının devamında Hendek Mezarlığında yapılan çiçek dağıtımına katılarak, şehit mezarlıklarını ziyaret etti. Şehitlerimizin kabri başında dualar eden Babaoğlu, yakınları ve tüm hayatını kaybedenler için dualar okudu. Başkan Babaoğlu gün boyu bayramlaşma programlarına katılırken, diğer yandan da ekiplerin çalışmalarını yerinde takip ederek bayram uyarılarını yineledi. Vatandaşların huzurlu ve güzel bir bayram geçirmesini dileyen Başkan Babaoğlu, "Birimlerimiz vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini usulüne uygun yerine getirebilmesi ve bayram süresince herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için görevlerinin başında olacaklar.Bayramlar dayanışma, paylaşma ve muhabbetin, çıkarsız en yalın haliyle yaşandığı günlerdir. Birliğimizi, beraberliğimizi, saygımızı geliştirmek, dostluğa olan inancımızı da pekiştirmek istiyoruz" dedi

Hizmet dolu nice bayramlara

Babaoğlu açıklamaların devamında, "Bu duygularla Hendekli hemşerilerimin, Sakaryalıların, ülkemizin, Türk Dünyasının ve İslam alemi'nin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa kardeşlik getirmesini diliyorum. Nice bayramlara, hep birlikte, el ele, kol kola ve gönül gönüle kavuşmayı yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hendek birliğiyle ve kardeşliğiyle örnek olmaya devam ediyor. Hendek için hep birlikte hizmet dolu nice bayramlara" ifadesine yer verdi. Babaoğlu tayin olan Kaymakam Orhan Burhan'a da teşekkürlerini iletti. Hendek'te 3 yıldır görev yapmasının ardından Antalya Muratpaşa İlçesine tayin olan Kaymakam Orhan Burhan'a başarılar dileyen Babaoğlu, "Sayın Kaymakamımıza ilçemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Protokol bayramlaşmasında yapılan ziyaretlerde Kaymakam Orhan Burhan ve Başkan Turgut Babaoğlu'nun yanı sıra Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır ile Fatih Öztürk, Hendek İlçe Müftüsü Murteza Gür, BBP İlçe Başkanı Engin Yapıcı, Hendek Belediyesi meclis üyeleri ve daire müdürleri, BBP Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Gürbüz ve kadınlar kolları üyeleri de yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA