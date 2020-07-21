Başkan Aytekin Şenlikoğlu'na halktan yüzde 75 güvenoyu
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Başkan Aytekin Şenlikoğlu'na halktan yüzde 75 güvenoyu

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, düzenlediği basın toplantısında 15 aylık zaman içerisinde hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Aytekin Şenlikoğlu'na halktan yüzde 75 güvenoyu
21.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:25

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, düzenlediği basın toplantısında 15 aylık zaman içerisinde hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yaptığı her projeyi halkın talep ve istekleri doğrultusunda hayata geçirdiğini anlatan Başkan Şenlikoğlu, yaptırdığı kamuoyu anketinde de halkın güvenoyunu aldığını açıkladı.

Göreve geldiği ilk yılın önemli bir süreç olduğuna değinen Başkan Şenlikoğlu, "Yaptığımız işin hassasiyetini, ağırlığını ve önemini bilerek yürümeye çalışıyoruz. Yönetimimizle ve meclisimizle birlikte bir anlayış değişikliği yapıyoruz. Göreve gelirken sadece projelerimizle değil, temel yönetim anlayışımızı oluşturarak ve planlı bir şekilde oturtmaya çalışarak hareket ediyoruz. Bir fidanın ekilmesi, büyümesi ve ağaç olması zaman isteyen bir konudur. Seçim sürecinde vermiş olduğumuz sözleri de en ince ayrıntısına kadar düşünerek hayata geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Başkan Şenlikoğlu, göreve geldiği bir yılda yaptığı çalışmaların kaydını bir araya getirerek, "Birçok iş yapıyoruz, birçok problemi çözüyoruz. Ama bunu zamanla unutuyoruz. Yaptığımız çalışmaları bir kayıt altına aldık ve her sene yapmayı düşünüyoruz. Yeri geldiğinde vatandaşımıza hesap verilebilir düzeye geldiğimizde nerede ne yapmışız, hangi sorunları çözmüşüz diye bunları kayıt altına almak istedik" şeklinde konuştu.

Vatandaşın gördüğü eksiklikleri ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi açısından bir kamuoyu araştırması yaptırıldığını belirten Başkan Şenlikoğlu, "Buradaki asıl hedefimiz sadece başkanın ya da meclisimizin ve siyasetimizin genel durumunu görmek değil gören bir gözle gidelim, ezbere yürümeyelim. Vatandaşın gözünden görelim. Vatandaş ne düşünüyor, ne istiyor bizim için önemli olan bu. Sonuçlar beklediğimin çok üzerinde. Sonuçlarda kendimizi görelim istedik. Bu sonuçlara göre planlamalarımızı gözden geçirip yolumuza devam edeceğiz. Ankete göre başarı oranımız yüzde 66,8. Burada ilginç bir endeks daha var. Oy vermedim belki de vermeyebilirim ama güvenebilirim diyen yüzde 75'lik bir sonuç var. Bu da bizim için çok önemli. Birbirimize güvenerek yürümek zorundayız. İyi niyetle yürümek zorundayız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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