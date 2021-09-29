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BAŞKAN AYŞE ÇAKMAK'IN ANKARA TEMASLARI SÜRÜYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKAN AYŞE ÇAKMAK'IN ANKARA TEMASLARI SÜRÜYOR

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, ilçeye kazandırılacak olan yeni projeler için Ankara'da temaslarda bulunmaya devam ediyor.

ANKARA (Habermetre) - Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, ilçeye kazandırılacak olan yeni projeler için Ankara'da temaslarda bulunmaya devam ediyor.

Siverek'te hayata geçirmeyi planladığı projeler için Ankara'da bulunan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın ilk durağı AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar oldu.

İlçenin turizm potansiyelinin arttırılması ve koruma altındaki alanların restore edilmesi için girişimlerde bulunan Başkan Ayşe Çakmak, Kültür ve Turizm Bakanlığını ziyaret etti.

Milletvekili Kasım Gülpınar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret eden Başkan Çakmak, Siverek Kalesi, Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki tescilli evlerin restorasyonu için destek istedi.

Ziyarette, "saklı cennet" olarak bilinen Takoran Vadisi'nde turizm alt yapısının iyileştirilmesi ve turizm rotasına dahil edilmesi konusunda ise istişarede bulunuldu.

Siverek'e bakanlık düzeyinde yapılacak hizmetler için girişimlerinin sürdüğünü belirten Başkan Ayşe Çakmak, "Değerli Milletvekilimiz Kasım Gülpınar ile ilçemizin turizm rotasına dahil edilmesi ve yapılacak diğer projeler konusunda Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettik. Hizmetlerin hızlandırılması ve bakanlık düzeyindeki projelerimizin daha hızlı hayata geçirilmesi amacıyla girişimlerimiz ve ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. " dedi.

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Haber: BAŞKAN AYŞE ÇAKMAK'IN ANKARA TEMASLARI SÜRÜYOR - Haberler
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