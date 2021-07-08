BAŞKAN AYŞE ÇAKMAK, FUTBOL YAZ OKULUNU ZİYARET ETTİ

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, gençler için başlatılan futbol yaz okulundaki gençlerle bir araya geldi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, gençler için başlatılan futbol yaz okulundaki gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin kötü alışkanlıklarından uzaklaştırılması ve spora yönlendirilmesi amacıyla Siverek Belediyespor bünyesinde açılan futbol yaz okulu, yoğun ilgi gördü.

Okulun açılışı nedeniyle kayıt yaptıran gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, sporculara üniforma ve spor malzemeleri dağıttı.

Geleceğin teminatı gençlere sahip çıkılmasının önemine değinen Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, sosyal aktivitelerine yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Siverek'in yoğun bir genç nüfusa sahip olduğunu belirten Başkan Ayşe Çakmak, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak bir ortamda sporla iç içe olmasını sağlıyoruz. Özellikle bu mevsimde çocuklarımızın ve gençlerimizin vakitlerini verimli bir şekilde geçirmeleri önem arz ediyor. Biz de bu kapsamda yaptığımız çalışmalar neticesinde yaz futbol okulu açılmasını kararlaştırdık. " dedi.

Teknik heyete gösterdikleri çaba nedeniyle teşekkür eden Başkan Çakmak, sporculara başarılar diledi.

Öte yandan yaz futbol okulunda başarılı olan öğrencilerin yapılacak yetenek taramasının ardından alt yapıda değerlendirileceği belirtildi.

Kaynak: Habermetre