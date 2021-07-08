BAŞKAN AYŞE ÇAKMAK, FUTBOL YAZ OKULUNU ZİYARET ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAŞKAN AYŞE ÇAKMAK, FUTBOL YAZ OKULUNU ZİYARET ETTİ

BAŞKAN AYŞE ÇAKMAK, FUTBOL YAZ OKULUNU ZİYARET ETTİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, gençler için başlatılan futbol yaz okulundaki gençlerle bir araya geldi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, gençler için başlatılan futbol yaz okulundaki gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin kötü alışkanlıklarından uzaklaştırılması ve spora yönlendirilmesi amacıyla Siverek Belediyespor bünyesinde açılan futbol yaz okulu, yoğun ilgi gördü.

Okulun açılışı nedeniyle kayıt yaptıran gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, sporculara üniforma ve spor malzemeleri dağıttı.

Geleceğin teminatı gençlere sahip çıkılmasının önemine değinen Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, sosyal aktivitelerine yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Siverek'in yoğun bir genç nüfusa sahip olduğunu belirten Başkan Ayşe Çakmak, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak bir ortamda sporla iç içe olmasını sağlıyoruz. Özellikle bu mevsimde çocuklarımızın ve gençlerimizin vakitlerini verimli bir şekilde geçirmeleri önem arz ediyor. Biz de bu kapsamda yaptığımız çalışmalar neticesinde yaz futbol okulu açılmasını kararlaştırdık. " dedi.

Teknik heyete gösterdikleri çaba nedeniyle teşekkür eden Başkan Çakmak, sporculara başarılar diledi.

Öte yandan yaz futbol okulunda başarılı olan öğrencilerin yapılacak yetenek taramasının ardından alt yapıda değerlendirileceği belirtildi.

BAŞKAN AYŞE ÇAKMAK, FUTBOL YAZ OKULUNU ZİYARET ETTİ

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Salih Uçan Metin Oktay Burak Elmas Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAŞKAN AYŞE ÇAKMAK, FUTBOL YAZ OKULUNU ZİYARET ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.07.2021 17:34:13. #1.13#

title