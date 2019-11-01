Başkan Ayık Strazburg'da

01.11.2019 11:09

37. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kuruluna katılan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, akıllı şehirlerle ilgili bir konuşma yaptı.



Merkezi Strazburg'da bulunan ve 47 ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin bu yıl 37'nci genel kurulu yapılıyor. Genel kurula Türkiye'den katılan 9 kişilik heyette yer alan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Genel kurulda son dönemde Avrupa ve Türkiye'de önemli bir konu haline gelen mülteciler ve yerinden edilmiş insanların korunmasında yerel yönetimler ve özellikle belediyeler olarak Türkiye'de yapılan çalışmaları Avrupalı mevkidaşlarımızla paylaşıyoruz" dedi.



Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının gerekçe gösterilmeden görevden alındıkları iddiası ile ilgili gerçekleri anlatmanın gerekli olduğunu belirten Ayık, genel kuruldaki konuşmasında, "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından devam eden soruşturma ve kovuşturmalar bulunmaktadır. Söz konusu kişilerin bölücü terör örgütünün amaç ve ideolojilerini destekler mahiyette eylem ve söylemlerde bulundukları, belediyelerin imkanlarını terör örgütünü destekleyecek şekilde yönlendirdikleri hususunda İçişleri Bakanlığına birçok ihbar, şikayet ve bilgi ulaşmıştır. Bu nedenle üç belediye başkanı yürütülen adli ve idari soruşturma ile kovuşturmaların selameti için Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmış ve belediye başkan vekilleri görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.



Akıllı şehirlerle ilgili de bir konuşma yapan Başkan Ayık, akıllı şehir denince akla akıllı altyapı, akıllı güvenlik, akıllı enerji, akıllı yönetim, akıllı eğitim, akıllı sağlık hizmetleri, akıllı bina ve akıllı ulaşımın geldiğini, bu konularda belediyelerin artık daha etkin olmasının öngörüldüğünü söyledi. Başkan Ayık konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planı, merkezi yönetim kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından şekillendirilen Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü akıllı şehir stratejisidir. Belediyelerin finansal gücü, akıllı şehir çözümlerinin önündeki en önemli soru işaretlerinden biridir. Belediye bütçesinden düzenli ve sürekli kaynak tahsisi ile akıllı şehir çözümlerinin geliştirilmesinin vatandaşa pozitif etkide bulunacağı fikrinin belediyelerde yayılması gerekmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA