03.01.2020 12:31 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:36

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, yeni yılın gelmesiyle birlikte 2020 projelerini açıkladı. Başkan Ayık, "2020 Akyurt'un yılı olacak, hiçbir şey eksik kalmayacak" dedi.



Geçtiğimiz yıl özellikle çevre düzenlemelerine ağırlık veren Akyurt Belediyesi tarafından harabe yapılar ortadan kaldırıldı ve ilçenin yeşil alanlarının artırılması için çalışmalar yürütüldü. 2020 yılını verimli bir şekilde geçirmek istediklerini ve ilçenin ihtiyaçlarını bu doğrultuda tespit ettiklerini dile getiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, millet kıraathanesi, gençlik merkezi, millet bahçesi, yüzme havuzu gibi birçok projenin 2020 hedefleri arasında yer aldığını söyledi.



2019'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında konuşan Başkan Ayık, mahalle konağı bulunmayan yerlerin tespit edildiğini ve inşa çalışmalarına başlandığını söyledi. Ayık, "Cadde ve sokaklar ile kullanılmayan arazilerin temizlenmesi sayesinde ilçemiz rahat bir nefes aldı. 127 adet harabe yapıyı sahipleri ile anlaşarak yıktık ve çevre kirliliğinin önüne geçtik. Cücük Mahalle Konağı ve Kalaba Kız Kur'an Kursu inşaatı gibi mahalle sakinlerinin talepleri önceliklerimiz arasında yerini aldı" ifadelerini kullandı.



Göreve gelmesi ile birlikte ilçe halkının yaşam kalitesini artıran hizmetleri sunduklarını ve geçen sürede 2020'nin altyapısını oluşturduklarını ifade eden Başkan Ayık, "Mahalle ve esnaf ziyaretlerimize seçim öncesinde olduğu gibi devam ederek istişare içerisinde eksiklerimizi tespit ettik. 2020 yılı için kısa sayılabilecek bir zaman diliminde tüm projelerimizin başlaması için şartları hazır hale getirdik. Projelerimiz arasında yer alan gündüz bakımevi ile anne - çocuk kütüphanesi aynı bina içerisindeki farklı katlarda, birbirinden bağımsız olarak hizmet verecek. 24 saat açık uyanık kütüphane ise öğrencilerimizin ve tüm Akyurtluların bilgiye olan erişimini kaynağından sağlamalarına olanak sunacak. Çorba ve sıcak içecek ikramı da verilecek. Merkez Cami projemiz en büyük projelerimizden bir tanesi, oradaki görüntü güzelleşecek, Cumhuriyet Meydanı ile birlikte ferah bir Akyurt'u beraber göreceğiz. Kapalı Yüzme Havuzu yarı olimpik ölçülerde yapılacak ve yanında gençlik merkezi ve spor salonuyla dev tesiste sağlıklı yaşam için hizmet verecek. Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşümünü ilk yerleşim bölgesinde hak sahipleriyle yapılan görüşmelerle resmen başlattık. Yıllardır ne olacağı soru işareti olan Beyazıt Mahallemiz, bundan sonra eskisinden çok daha güzel olacak. Millet Bahçeleri ülkemizin her yerinde yapılmaya devam ederken, biz de Akyurt için bu çalışmayı yapmaya koyulduk. Böylece Akyurt'ta yeni bir yaşam alanı ilçemizden ve dışarıdan gelen insanlarımıza hizmet edecek. 2020 Akyurt'un yılı olacak, hiçbir şey eksik kalmayacak" şeklinde konuştu.



Akyurt Belediyesinin gerçekleştirmeyi planladığı projelere bakanlıklardan da destek geldi. Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Cumhuriyet Meydanı yer altı otoparkı ve çevre düzenlemesi ile Millet Bahçesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Millet Kıraathanesi ile Bebek Kütüphanesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ise Gençlik Merkezi ile Yüzme Havuzu projelerini destekleyecek. 2020'de gerçekleştirilmesi hedeflenen projeler şöyle:



"3-6 Yaş Gündüz Bakımevi, Uyanık Kütüphane, Bebek Kütüphanesi, Beyazıt Mahallesi Kentsel Dönüşümü, Millet Bahçesi, Kapalı Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Açık Spor Alanları, Sıfır Atık Projesi, Akıllı Şehir Uygulaması, Katılımcı, Şeffaf Belediyecilik, Merkez Cami Düzenlemesi ve Kapalı Otopark, Kızık Mahalle Konağı, Saracalar Mahalle Konağı, Çardakbağı Mahalle Konağı İç Dekorasyonu, Balıkhisar Sağlık Ocağı, Konuk Evi, Yeşiltepe Hanımlar Lokali, Merkez Mezarlık Abdesthanesi, Mahalle Fırınları." - ANKARA

Kaynak: İHA