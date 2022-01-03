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Başkan Aygün, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi

Başkan Aygün, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi.

DERİNCE, KOCAELİ (İHA) - Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi.

Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi işbirliğince düzenlenen sabah namazı buluşmaları sürüyor. Her hafta sonu farklı bir camide gerçekleşen sabah namazı buluşmalarının adresi bu kez Çenedağ Mahallesi'nde yer alan Derince Merkez Cami oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Müftüsü Mecit Amil'in de katıldığı sabah namazı buluşmasına din görevlileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kılınan sabah namazı ile birlikte sohbetler ve dualar ile devam eden program ikramların ardından noktalandı. - KOCAELİ

Başkan Aygün, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi

Başkan Aygün, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi

Başkan Aygün, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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