Başkan Aygün, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni inceledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde devam eden faaliyetleri inceledi.

Derince'de yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerine kurulan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanlar bulunuyor. Uzman veteriner hekimin de görev yaparak sokak hayvanlarının ön tedavilerini yaptığı merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Aygün, devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. İncelemenin ardından açıklamada bulunan Başkan Aygün, "Her zaman olduğu gibi kar yağışının etkili olduğu günlerde de can dostlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'mizi ziyaret ederek merkezimizde devam eden faaliyetleri inceledik" dedi. - KOCAELİ